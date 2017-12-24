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Алексей Навальный

Активисты выдвинули Навального кандидатом в президенты

© Sputnik/ Алексей Куденко
Политика
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Глава ЦИК России Элла Памфилова ранее заявляла, что Навальный, осужденный условно по делу о хищении у "Кировлеса", из-за непогашенной судимости не может баллотироваться на выборах главы государства в 2018 году

ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Инициативная группа избирателей в Москве поддержала выдвижение бизнесмена Алексея Навального в президенты России, передает РИА Новости.

Мероприятие проводится в шатре на пляже в Серебряном Бору в Москве.

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Глава ЦИК России Элла Памфилова ранее заявляла, что Навальный, осужденный условно по делу о хищении у "Кировлеса", из-за непогашенной судимости не может баллотироваться на выборах главы государства в 2018 году, он имеет право участвовать в президентской кампании лишь после 2028 года. Согласно закону "О выборах президента Российской Федерации", осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого преступления может стать главой государства только спустя 10 лет со дня снятия или погашения судимости. Впрочем, как заверила глава ведомства, Центризбирком будет рассматривать документы всех претендентов на пост президента России, которые поступят в комиссию после проведения необходимых предвыборных мероприятий по выдвижению — съездов или собраний инициативных групп.

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Теги:
Алексей Навальный, Москва, Россия



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