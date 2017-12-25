Электронный реестр впервые использовался на местных выборах в Ташкенте

Выборы районных советов народных депутатов впервые прошли в столице Узбекистана в воскресенье; ранее законодательством был предусмотрен запрет на образование данных советов в городах районного подчинения, а также в районах, входящих в состав города

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Единый электронный список избирателей впервые был использован на выборах районных кенгашей народных депутатов в столице Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба Ташкентского хокимията.

© Sputnik/ Игорь Маслов Мирзиёев проголосовал на выборах депутатов районных советов

ЕЭСИ обеспечила включение избирателя только в один список и позволила вести электронный подсчет избирателей, участвующих в голосовании.

В августе правительство Узбекистана приняло постановление о создании ЕЭСИ до 1 апреля 2018 года, а также ее использовании в порядке правового эксперимента в ходе выборов в районные советы народных депутатов Ташкента. В электронный реестр включаются граждане Узбекистана, достигшие 18-летнего возраста, имеющие постоянное или временное местожительство, дееспособные, не содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.

Все они на электронной карте сайта Центризбиркома могут ознакомиться с информацией о приписанном им избирательном участке, адресе и месторасположении избирательного участка с помощью ввода персонального идентификационного номера.

© Sputnik/ Валерий Мельников В выборах депутатов районных советов участвовало более 76% избирателей

По предварительным данным, в выборах приняли участие свыше 1,188 миллиона граждан, или более 76,2% избирателей, выборы признаны состоявшимися.

Окончательные итоги голосования будут обнародованы в десятидневный срок.

В соответствии с регламентом, в каждом из 11 районов Ташкента избирали по 30 депутатов. Кандидатами в депутаты были зарегистрированы 1,65 тысячи человек, которых выдвинули все официально зарегистрированные четыре политические партии страны: Либерально-демократическая партия Узбекистана, Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Демократическая партия Узбекистана "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение") и Социал-демократическая партия Узбекистана "Адолат" ("Справедливость"). Также своих кандидатов выдвинули органы самоуправления граждан.

Победителем станет кандидат, за которого проголосуют более 50% граждан, принявших участие в голосовании. Законом о данных выборах установлено, что избранные депутаты районных советов Ташкента осуществляют свои полномочия до 2019 года, когда должны пройти новые выборы.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.