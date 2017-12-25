Узбекистан поможет Беларуси внедрить биометрические паспорта

Белорусскую сторону особенно интересовали опыт организации пункта сбора биометрических данных граждан и преимущества данного документа перед обычным паспортом

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. В Беларуси заинтересовались опытом Узбекистана по внедрению биометрических паспортов. Об этом заявил третий секретарь посольства в Узбекистане Алексей Кривальцевич.

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На переговорах в МИД представитель дипломатического ведомства Беларуси пояснил, что потребность в изучении опыта Узбекистана по внедрению проездного документа, содержащего электронный чип с биографическими и биометрическими данными о его владельце, возникла в связи с решением правительства Беларуси ввести биометрические паспорта и национальную идентификационную карту, так называемую ID-карту, передает пресс-служба МВД Узбекистана.

© МВД РУз / А. Кенжаев В Беларуси заинтересовались опытом Узбекистана по внедрению биометрических паспортов

Гостя интересовали, в частности, сроки, отводимые на обеспечение биометрическими паспортами всего населения республики, организация пунктов сбора биометрических данных граждан, сроки действия паспортов, преимущества данного машиносчитываемого официального проездного документа, разработанного в соответствии с рекомендациями Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

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Стороны обсудили ряд других вопросов, касающихся взаимных поездок граждан двух стран в связи с введением в Республике Беларусь биометрических паспортов и ID-карт.

В завершение встречи А. Кривальцевич поблагодарил представителей правоохранительных ведомств и ГЦП при кабинете министров Узбекистана за теплый прием и детальные ответы на все интересующие вопросы.

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