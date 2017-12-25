Узбекистан поможет Беларуси внедрить биометрические паспорта

На переговорах в МИД представитель дипломатического ведомства Беларуси пояснил, что потребность в изучении опыта Узбекистана по внедрению проездного документа, содержащего электронный чип с биографическими и биометрическими данными о его владельце, возникла в связи с решением правительства Беларуси ввести биометрические паспорта и национальную идентификационную карту, так называемую ID-карту, передает пресс-служба МВД Узбекистана.
В Беларуси заинтересовались опытом Узбекистана по внедрению биометрических паспортов
Гостя интересовали, в частности, сроки, отводимые на обеспечение биометрическими паспортами всего населения республики, организация пунктов сбора биометрических данных граждан, сроки действия паспортов, преимущества данного машиносчитываемого официального проездного документа, разработанного в соответствии с рекомендациями Международной организации гражданской авиации (ИКАО).