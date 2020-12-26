Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил главу Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения
Поставки американского и канадского оружия Украине разожгут конфликт в Донбассе, будут способствовать втягиванию в него представителей других государств, заявил статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин
По словам президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, Узбекистан — большая страна в Центральной Азии, поэтому связь с ней всегда важна и полезна
Эксперт Андрей Грозин отметил, что президенты сфокусируются и на вопросах экономики, так как экономика всех постсоветских республик постепенно выходит из кризисного состояния и положительная динамика отмечается везде
Белорусскую сторону особенно интересовали опыт организации пункта сбора биометрических данных граждан и преимущества данного документа перед обычным паспортом
Выборы районных советов народных депутатов впервые прошли в столице Узбекистана в воскресенье; ранее законодательством был предусмотрен запрет на образование данных советов в городах районного подчинения, а также в районах, входящих в состав города
В настоящее время ведется подсчет голосов, предварительные результаты выборов будут объявлены вечером 25 декабря
В ведомстве произошли серьезные кадровые изменения после требования Шавката Мирзиёева очистить министерство от работников, не отвечающих необходимым требованиям
Инициативная группа избирателей в Москве поддержала выдвижение бизнесмена Алексея Навального в президенты России
Президент Узбекистана в минувшую пятницу впервые обратился с посланием к парламенту, обозначив ключевые вехи свой дальнейшей программы
В Министерстве внешней торговли прошла встреча с заместителем министра промышленности, рудников и торговли Ирана Моджтаба Хосровтаджом
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил избирательный участок № 162 в Мирзо-Улугбекском районе столицы и принял участие в выборах депутатов районных советов
Выборы депутатов районных кенгашей народных депутатов впервые проходят в воскресенье в Ташкенте
Шавкат Мирзиёев примет участие в саммите СНГ
По словам президента, в принятой республикой доктрине закреплена открытость внешней политики Узбекистана и приоритетность развития конструктивных отношений с ближайшими соседями
Восемь судей назначены на должности в Верховном суде республики
Правительственная делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым 21 декабря посетила с рабочим визитом Афганистан
Во время обращения к парламенту Узбекистана президент республики Шавкат Мирзиёев озвучил название наступающего 2018 года.
В пятницу, 22 декабря, в Ташкент прибывают члены делегации Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
Израиль отказывается принять решение Генассамблеи ООН по Иерусалиму, заявили в канцелярии премьер-министра