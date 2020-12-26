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Нужно ли строить в Узбекистане атомную станцию?
  • Да, это обеспечит энергетическую безопасность страны и поможет экономике
    59.8% (94)
  • Проект интересный, но нужно просчитать все плюсы и минусы
    11.5% (18)
  • Нет, атомная энергетика несет в себе много экологических и техногенных рисков
    8.3% (13)
  • Узбекистану нужно развивать другие виды добычи энергии, например солнечную и ветровую
    20.4% (32)
Проголосовали: 157
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