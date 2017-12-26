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Площадь Васильевский спуск и Красная площадь в Москве

На неформальном саммите СНГ обсудят вопросы безопасности на 2018 год

© Sputnik/ Наталья Селиверстова
Политика
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Эксперт Андрей Грозин отметил, что президенты сфокусируются и на вопросах экономики, так как экономика всех постсоветских республик постепенно выходит из кризисного состояния и положительная динамика отмечается везде

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Участники неформального саммит глав СНГ в Москве подведут итоги председательства России в Содружестве в 2017 году, обсудят сотрудничество в сферах экономики и безопасности. Так считает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Грозин, передает РИА Новости.

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В неформальной встрече глав государств СНГ примут участие президент РФ Владимир Путин, президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Азербайджана Ильхам Алиев, Армении Серж Саргсян, Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Нурсултан Назарбаев, Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, Молдавии Игорь Додон, Таджикистана Эмомали Рахмон.

"Думаю, что это будет, с одной стороны, подведение итогов, с другой стороны, это будет обмен мнениями в неформальной атмосфере по перспективам экономической тематики и тематики, связанной с безопасностью на 2018 год", — сказал Грозин.

По его словам, мир, с точки зрения устойчивости экономической системы и с точки зрения многочисленных вызовов безопасности, не становится спокойнее и, очевидно, есть ощущение у большинства лидеров постсоветского пространства, что следующий год может оказаться не таким спокойным, как уходящий.

"Понятно, что будут концентрироваться на вопросах экономической оставляющей. Экономика всех постсоветских республик постепенно выходит из кризисного состояния. Можно сказать, что положительная динамика отмечается везде", — указал эксперт.

Грозин подчеркнул, что без внешней политики — никуда, с учетом ее влияния на безопасность практически всех государств постсоветского пространства.

"Я имею в виду ситуацию на Ближнем, на Среднем Востоке, ситуацию с общим ухудшением международного климата — все это влияет на ощущение безопасности, ощущение стабильности", — сказал Грозин.

Напомним, неформальное заседание Совета глав стран-участников Содружества Независимых Государств состоится во вторник, 26 декабря, в Москве.

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Теги:
СНГ, СНГ, Москва, Россия, Политика



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