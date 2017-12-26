В Казахстане 2018 год станет Годом Узбекистана

По словам президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, Узбекистан — большая страна в Центральной Азии, поэтому связь с ней всегда важна и полезна

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Наступающий 2018 год станет в Казахстане Годом Узбекистана. Об этом сообщил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, передает Sputnik Казахстан.

"Узбеки — близкие нам люди, наши соседи, большая страна в Центральной Азии, поэтому связь с этой страной всегда важна и полезна. Следующий год будет Годом Узбекистана в Казахстане и Годом Казахстана в Узбекистане", — сказал Назарбаев в интервью казахстанским журналистам, которое было показано в эфире республиканских телеканалов.

Глава Казахстана отметил, что сотрудничество между двумя странами улучшается, товарооборот за год увеличился вдвое.

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"Мы с новым президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым договорились довести этот показатель до 5 миллиардов. Сегодня есть договоренность о совместном выпуске автомобилей, есть железнодорожное и авиасообщение между Ташкентом. Поэтому связи между двумя странами улучшаются. Мы это поддерживаем", — добавил президент.

Ранее президенты Казахстана и Узбекистана Нурсултан Назарбаев и Шавкат Мирзиёев обсуждали по телефону состояние и перспективы двустороннего сотрудничества. Стороны констатировали последовательную реализацию договоренностей, достигнутых в ходе взаимных визитов в Астану и Ташкент. В частности, были отмечены высокие темпы роста товарооборота и активизация бизнес-контактов двух стран.

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