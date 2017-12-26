Эксперт: поставки оружия США Киеву разожгут конфликт в Донбассе

Ранее представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что Вашингтон решил поставлять оборонительное вооружение Украине для того, чтобы защитить ее территориальную целостность и суверенитет

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Поставки американского и канадского оружия Украине разожгут конфликт в Донбассе, будут вовлекать в него представителей других стран, заявил в интервью РИА Новости статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

"Принимая решение об отправке Киеву подобного оружия, США и Канада открывают "ящик Пандоры" и, по сути, втягиваются во внутриукраинский конфликт, вновь разжигают и интернационализируют его", — сказал Карасин.

Дипломат подчеркнул, что теперь украинцы будут воспринимать американских, канадских и других натовских военных инструкторов, которые сейчас находятся на Украине, в качестве полноценных участников необъявленной гражданской войны на юго-востоке.

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