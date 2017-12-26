Мирзиёев поздравил президента Азербайджана с днем рождения

Руководитель Узбекистана обратил внимание на то, что все успехи, достигнутые во внутренней и внешней политике Азербайджана, связаны с именем Ильхама Алиева и его дальновидной мудрой политикой

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил главу Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения. Об этом сообщает пресс-служба Азербайджанского культурного центра в Ташкенте имени Алиева.

"В Узбекистане с большим почтением относятся к памяти Вашего уважаемого отца — выдающегося государственного деятеля, основоположника и созидателя независимой и суверенной Азербайджанской Республики Гейдара Алиева. Вклад этого великого человека в укрепление братских связей между узбекским и азербайджанским народами всегда отмечается с чувством благодарности", — сказал Мирзиёев.

Руководитель Узбекистана обратил внимание на то, что все успехи, достигнутые во внутренней и внешней политике Азербайджана, связаны с именем Ильхама Алиева и его дальновидной мудрой политикой.

Мирзиёев подчеркнул, что Узбекистан и Азербайджан, издревле имеющие общие язык и религию, ценности и традиции, объединяют братские связи, основанные на принципах добрососедства, дружбы и взаимного уважения.

Также узбекский лидер отметил, что встречи представителей стран, проведенные в 2017 году, создали почву для расширения отношений между Узбекистаном и Азербайджаном.

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