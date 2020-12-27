На сайте посольства РФ будут дополнительно указаны сроки и места для досрочного голосования, кроме того, непосредственно 18 марта граждане России смогут воспользоваться своим правом голоса на избирательном участке в здании дипмиссии в Ташкенте с 08:00 до 20:00 по местному времени.
В ходе круглого стола, посвященного итогам года, посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев высказался об основных факторах, угрожающих безопасности в странах Центральной Азии
Документ регламентирует деятельность пограничных представителей сторон по решению вопросов, связанных с урегулированием инцидентов на границе
Пост патрульно-постовой службы "Чулкувар", находящийся на границе с Кашкадарьинской областью, а также "Кизилкум" — на границе с Хорезмской областью — ликвидированы
Узбекистан может оказаться под прицелом террористических организаций, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко
Около тысячи боевиков террористической организации "Исламское государство" остаются в Сирии и Ираке
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 26 декабря принял участие в неформальном заседании Совета глав государств-участников Содружества Независимых Государств в Москве
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил главу Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения
Поставки американского и канадского оружия Украине разожгут конфликт в Донбассе, будут способствовать втягиванию в него представителей других государств, заявил статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин
По словам президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, Узбекистан — большая страна в Центральной Азии, поэтому связь с ней всегда важна и полезна
Эксперт Андрей Грозин отметил, что президенты сфокусируются и на вопросах экономики, так как экономика всех постсоветских республик постепенно выходит из кризисного состояния и положительная динамика отмечается везде
Белорусскую сторону особенно интересовали опыт организации пункта сбора биометрических данных граждан и преимущества данного документа перед обычным паспортом
Выборы районных советов народных депутатов впервые прошли в столице Узбекистана в воскресенье; ранее законодательством был предусмотрен запрет на образование данных советов в городах районного подчинения, а также в районах, входящих в состав города
В настоящее время ведется подсчет голосов, предварительные результаты выборов будут объявлены вечером 25 декабря
В ведомстве произошли серьезные кадровые изменения после требования Шавката Мирзиёева очистить министерство от работников, не отвечающих необходимым требованиям
Инициативная группа избирателей в Москве поддержала выдвижение бизнесмена Алексея Навального в президенты России
Президент Узбекистана в минувшую пятницу впервые обратился с посланием к парламенту, обозначив ключевые вехи свой дальнейшей программы
В Министерстве внешней торговли прошла встреча с заместителем министра промышленности, рудников и торговли Ирана Моджтаба Хосровтаджом
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил избирательный участок № 162 в Мирзо-Улугбекском районе столицы и принял участие в выборах депутатов районных советов
Выборы депутатов районных кенгашей народных депутатов впервые проходят в воскресенье в Ташкенте