Мирзиёев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 26 декабря принял участие в неформальном заседании Совета глав государств-участников Содружества Независимых Государств в Москве. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.

Во время встречи руководитель России Владимир Путин отметил, что в текущем году была осуществлена важная работа по укреплению взаимной интеграции и повышению авторитета организации.

Мирзиёев в свою очередь обратил внимание на то, что в 2017 году заметно увеличился объем товарооборота Узбекистана и стран СНГ.

Кроме того, участники переговоров обсудили укрепление безопасности, предупреждение рисков и угроз региону.

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