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Боевики террористической группировки Исламское государство (запрещена в РФ)

Лукашенко: Узбекистан может оказаться под прицелом террористов

KARAM AL-MASRI / AFP
Политика
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Тема:
Борьба с терроризмом (24)
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Во вторник главы государств-участников Содружества Независимых Государств обсудили в Москве укрепление безопасности, предупреждение рисков и угроз региону

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Узбекистан может оказаться под прицелом террористических организаций, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на неформальной встрече лидеров стран СНГ.

Кроме того, по мнению белорусского лидера, боевики угрожают безопасности Таджикистана, Туркменистана, Казахстана и Кыргызстана.

"Думаю, что в ОДКБ этот вопрос встанет в повестку дня", — сказал он.

Также Лукашенко сообщил о недопустимости разгула террористов в Афганистане.

Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев (справа) перед началом неформальной встречи глав государств СНГ
© Sputnik/ Алексей Дружинин
Мирзиёев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ
"Вы недавно об этом сказали, о чем нас предупреждали центральноазиатские государства, присутствующие здесь лидеры, что игиловцвы (ИГ, запрещено в РФ и ряде стран), террористы, вытесняя их с Ближнего востока, они окажутся в Афганистане. Вы недавно заявили о том, что там концентрируются эти силы, и ясно для чего. Поэтому нельзя допустить этой бойни, развязывания ее в Афганистане, потому что это будет сложнее, чем в Сирии", — отметил он, обращаясь к президенту РФ Владимиру Путину.

Во вторник главы государств-участников Содружества Независимых Государств обсудили в Москве укрепление безопасности, предупреждение рисков и угроз региону.

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Тема:
Борьба с терроризмом (24)
Теги:
Террористы, Афганистан, СНГ, Узбекистан



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