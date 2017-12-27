Лукашенко: Узбекистан может оказаться под прицелом террористов

"Вы недавно об этом сказали, о чем нас предупреждали центральноазиатские государства, присутствующие здесь лидеры, что игиловцвы (ИГ, запрещено в РФ и ряде стран), террористы, вытесняя их с Ближнего востока, они окажутся в Афганистане. Вы недавно заявили о том, что там концентрируются эти силы, и ясно для чего. Поэтому нельзя допустить этой бойни, развязывания ее в Афганистане, потому что это будет сложнее, чем в Сирии", — отметил он, обращаясь к президенту РФ Владимиру Путину.
Во вторник главы государств-участников Содружества Независимых Государств обсудили в Москве укрепление безопасности, предупреждение рисков и угроз региону.
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Участники ОПГ получали от мясников и ветеринаров информацию о падеже скота в Кашкадарьинской области, а затем покупали зараженные туши по 10-15 тысяч сумов за кг, разделывали и поставляли для продажи уже по 25−30 тысяч сумов за кг