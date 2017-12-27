В Узбекистане ликвидированы два поста ППС

Пост патрульно-постовой службы "Чулкувар", находящийся на границе с Кашкадарьинской областью, а также "Кизилкум" — на границе с Хорезмской областью — ликвидированы

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. На участках Бухарской области, граничащих с Кашкадарьинской и Хорезмской областями, закрыты посты ППС, сообщает Sputnik Таджикистан.

Уточняется, что пост патрульно-постовой службы "Чулкувар", находящийся на границе с Кашкадарьинской областью, а также "Кизилкум" — на границе с Хорезмской областью — ликвидированы.

Кроме того, закрылись посты дорожно-патрульной службы "Тахмач" и "Чандир", находившиеся при въезде в Бухару.

Ранее глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время видеоселекторного совещания предложил убрать дорожно-патрульные посты между областями страны.

"Если простой человек решит на машине добраться из Хорезма в Ташкент, то ему придется пройти 17 постов, а из Ферганы в Ташкент — восемь," — обратил внимание Мирзиёев.

По словам руководителя государства, посты ДПС — пережиток прошлого, они тормозят поток автотранспорта, а также мешают развитию внутреннего и внешнего туризма.

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