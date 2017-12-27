Соглашение с Кыргызстаном о пограничных представителях вступило в силу

Документ регламентирует деятельность пограничных представителей сторон по решению вопросов, связанных с урегулированием инцидентов на границе

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Соглашение между правительствами Узбекистана и Кыргызстана о деятельности пограничных представителей, подписанное 5 сентября 2017 года в Бишкеке в ходе государственного визита Шавката Мирзиёева, сообщает МИД республики.

Документ регламентирует деятельность пограничных представителей сторон по решению вопросов, связанных с урегулированием инцидентов на границе.

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В соответствии с соглашением пограничные представители в пределах участков своей деятельности контролируют соблюдение установленных правил пересечения границы, совместно с компетентными государственными органами принимают необходимые меры по депортации (передаче) незаконных мигрантов и борьбе с контрабандой, своевременно информируют друг друга об угрозах распространения через границу пожаров, эпидемий, эпизоотий и сельскохозяйственных вредителей.

Вступление двустороннего документа должно послужить дополнительным юридическим механизмом для своевременного урегулирования приграничных вопросов.

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