В Узбекистане пройдет досрочное голосование на выборах президента РФ

На сайте посольства РФ будет дополнительно указаны сроки и места для досрочного голосования, кроме того непосредственно 18 марта граждане России смогут воспользоваться своим правом голоса на избирательном участке в здании дипмиссии в Ташкенте с 08:00 до 20:00 по местному времени

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Посольство России в Узбекистане проведет досрочное голосование на выборах президента РФ в крупных городах Ташкентской области, а также в областных центрах страны, сообщает корреспондент Sputnik.

По словам главы российской дипмиссии Владимира Тюрденева, точные места, даты и время проведения досрочного голосования будут размещены на сайте посольства, где уже создан специальный раздел, посвященный предстоящим выборам.

"Мы будем очень признательны представителям средств массовой информации, которые будут сообщать о том, где и когда будет проходить голосование", — сказал дипломат на встрече в Ташкенте, посвященной российско-узбекскому сотрудничеству в 2017 году.

© Sputnik/ Алексей Куденко Выборы президента России состоятся 18 марта

При этом он также отметил, что в день выборов в посольстве с 8.00 до 20.00 будет открыт избирательный участок. Чтобы проголосовать, при себе достаточно иметь действительный заграничный или внутренний паспорт гражданина России.

Тюрденев также сообщил, что посольство уже поставило в известность узбекские власти о проведении выборов президента РФ в Узбекистане. В свою очередь российской дипмисии была обещана всяческая поддержка.

"Главная наша задача не обеспечить победу того или иного кандидата, это дело каждого — за кого голосовать. Но мы хотели бы, чтобы все те, кто является российскими гражданами, а по нашим данным их здесь не одна тысяча, если не один десяток, осуществили свое право на голосование. А за кого голосовать, решайте сами", — подчеркнул посол.

Очередные выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года. В начале декабря президент России Владимир Путин объявил о своем намерении участвовать в выборах главы государства в 2018 году.

Также о желании баллотироваться в президенты заявили лидер ЛПДР Владимир Жириновский, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, сооснователь "Яблока" Григорий Явлинский, журналистка и телеведущая Ксения Собчак.

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