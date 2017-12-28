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Москва и Ташкент в начале 2018 года проведут заседание межправкомиссии

© Sputnik/ Михаил Климентьев
Политика
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По словам посла Узбекистана в России Владимира Тюрденева, повышение уровня сопредседателей межправкомиссии в этом году стало еще одним свидетельством заинтересованности обеих стран в углублении взаимных связей

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. В первой половине 2018 года в Москве планируется провести 19-е заседание российско-узбекской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Об этом накануне в Ташкенте заявил посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев. По его словам, повышение уровня сопредседателей межправкомиссии в этом году стало еще одним свидетельством заинтересованности обеих стран в углублении взаимных связей.

"В августе в Ташкенте состоялась встреча первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Игоря Шувалова, возглавившего данный механизм с российской стороны, со своим коллегой по сопредседательству премьер-министром Республики Узбекистан Абдуллой Ариповым. Стороны обсудили работу двух стран в рамках договоренностей, достигнутых во время визита в Россию президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 4-5 апреля 2017 года", — отметил Тюрденев.

Напомним, что 18-е заседание российско-узбекской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству состоялось в Ташкенте в феврале 2017 года. В ходе него стороны наметили конкретные шаги по обеспечению благоприятных условий для взаимной торговли и инвестиций.

До конца года Узбекистан намерен выйти на уровень торговли с Россией в объеме 5 миллиардов долларов. При этом в текущем году Россия вышла на первое место среди внешнеторговых партнеров республики.

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Теги:
Владимир Тюрденев, Ташкент, Узбекистан, Россия, Международная политика



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    Я тут постою

    В Сети появилось видео, где молодой человек едет, стоя на багажнике "Мерседеса" в Бишкеке, – ему грозит штраф по статье "Автохулиганство".

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