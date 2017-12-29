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Успеть за неделю: проект госпрограммы на 2018 год подготовят до 5 января

Sputnik / Михаил Палинчак
Политика
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Одним из ключевых направлений госпрограммы станет коренное совершенствование и широкое развитие системы оказания государственных услуг в новых условиях, а также переход на модель инновационного развития

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Проект государственной программы по реализации Стратегии действий в "Год поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий" должен быть подготовлен до 5 января, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

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Это предусмотрено распоряжением президента Шавката Мирзиёева. Теперь сводная рабочая группа, которую возглавляет госсоветник Отабек Муродов, должна провести критический анализ реализации Стратегии действий в 2017 году, допущенных недостатков и упущений, и, с учетом мнения общественности и экспертов, подготовить проект новой программы.

Затем в течении десяти дней с 5 по 15 января будет организовано широкое общественное обсуждение документа, в том числе посредством его размещения в интернете. Наконец, 20 января специалисты, с учетом поступивших замечаний, доработают программу и передадут ее на утверждение главы государства.

Новая госпрограмма должна стать логическим продолжением политики, направленной на безусловное утверждение в жизни идеи "Не народ служит государственным органам, а государственные органы должны служить народу".

Президент поручил отразить в ней практические меры по реализации принципов "народ является единственным источником и автором законов", "важнейшие решения, касающиеся жизни страны, принимаются на основе непосредственного диалога с народом, с учетом мнений общественности".

Кроме того, все вошедшие в нее мероприятия должны основываться на результатах прямого диалога с народом, а также предусматривать решение актуальных, волнующих широкие слои населения проблем, практичные шаги по коренному улучшению ситуации во всех сферах общественной и государственной жизни.

Одним из ключевых ее направлений станет коренное совершенствование и широкое развитие системы оказания государственных услуг в новых условиях, а также переход на модель инновационного развития, поддержку прогрессивных, современно мыслящих, инициативных граждан и предпринимателей.

При этом разрабатываемые мероприятия должны быть ориентированы на конкретный результат, иметь четкие цели и механизмы реализации, а также взаимоувязаны с мерами, предпринимаемыми в рамках других программ.

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Теги:
Шавкат Мирзиёев, Узбекистан



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    Побочный эффект

    В аэропорту Бишкека при тестировании устройства "Электронные ворота" нашелся разыскиваемый милицией мужчина, его задержали.

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