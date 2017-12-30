Вступает в силу Протокол между Узбекистаном и Нидерландами о налогах

Документом предусматривается внесение в указанную Конвенцию изменений, направленных на расширение эффективных механизмов обмена информацией в налоговой сфере для предотвращения уклонения от уплаты налогов

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. В воскресенье, 31 декабря, вступает в силу подписанный 6 февраля 2017 года в Гааге Протокол о внесении изменений в Конвенцию между Республикой Узбекистан и Королевством Нидерландов об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход и капитал от 18 октября 2001 года. Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

Документом предусматривается внесение в указанную Конвенцию изменений, направленных на расширение эффективных механизмов обмена информацией в налоговой сфере для предотвращения уклонения от уплаты налогов.

Данный международный договор будет способствовать укреплению узбекско-нидерландского сотрудничества в борьбе с налоговыми правонарушениями и обеспечивать соблюдение налогового законодательства двух стран.

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