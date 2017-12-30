The New York Times о реформах Мирзиёева: Узбекистан открывает двери

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Американская The New York Times опубликовала статью под названием "Узбекистан открывает двери", сообщает пресс-служба главы государства.
Издание отмечает, что новый президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев начал реформирование экономики.
В свежем рейтинге Doing Business Всемирного банка, оценивающем благоприятность условий ведения бизнеса, Узбекистан занял 74-ю из 190 позиций, опередив, к примеру, Китай и Украину.
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