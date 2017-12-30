Владимир Путин поздравил Шавката Мирзиёева с наступающим Новым годом

Президент России направил поздравление с Рождеством и наступающим новым годом глав зарубежных государств и правительств, а также руководителей международных организаций

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Глава России направил поздравительную телеграмму узбекскому лидеру, сообщает пресс-служба президента РФ.

В послании, адресованном президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву, Владимир Путин подчеркнул, что благодаря совместным усилиям уходящий год стал по-настоящему прорывным для отношений между Россией и Узбекистаном: был подписан ряд важных соглашений, выводящих двустороннее сотрудничество во многих сферах на качественно новый уровень.

Президент России выразил убеждённость, что, опираясь на достигнутые результаты, удастся обеспечить дальнейшее развитие российско-узбекского стратегического партнёрства и союзничества, а также добиться ещё более активного взаимодействия в целях укрепления мира и стабильности в Центральной Азии.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.