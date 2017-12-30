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Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев

Владимир Путин поздравил Шавката Мирзиёева с наступающим Новым годом

Политика
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Президент России направил поздравление с Рождеством и наступающим новым годом глав зарубежных государств и правительств, а также руководителей международных организаций

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Глава России направил поздравительную телеграмму узбекскому лидеру, сообщает пресс-служба президента РФ.

В послании, адресованном президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву, Владимир Путин подчеркнул, что благодаря совместным усилиям уходящий год стал по-настоящему прорывным для отношений между Россией и Узбекистаном: был подписан ряд важных соглашений, выводящих двустороннее сотрудничество во многих сферах на качественно новый уровень.

Президент России выразил убеждённость, что, опираясь на достигнутые результаты, удастся обеспечить дальнейшее развитие российско-узбекского стратегического партнёрства и союзничества, а также добиться ещё более активного взаимодействия в целях укрепления мира и стабильности в Центральной Азии.

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Теги:
Шавкат Мирзиёев, Владимир Путин, Узбекистан, Россия



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