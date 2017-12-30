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Шавкат Мирзиёев и Гурбангулы Бердымухамедов

Глава Туркменистана пожелал узбекистанцам благополучия и прогресса

© Фото: официальный сайт президента РУз
Политика
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В субботу, 30 декабря, состоялся телефонный разговор президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с главой Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. В начале беседы Шавкат Мирзиёев сердечно поздравил своего коллегу из Туркменистана с наступающим Новым годом и передал братскому туркменскому народу тёплые пожелания мира, стабильности и процветания. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Лидер Туркменистана, в свою очередь, также искренне поздравил президента и дружественный многонациональный народ Узбекистана по случаю предстоящего праздника, пожелав благополучия и прогресса.

Главы государств с глубоким удовлетворением отметили, что уходящий 2017 год стал историческим периодом в развитии традиционно тесных связей, укреплении двусторонних отношений дружбы и добрососедства.

Стороны подчеркнули, что регулярные контакты на высшем уровне вывели узбекско-туркменское сотрудничество на качественно новый уровень и наполнили его конкретным содержанием.

Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев
Владимир Путин поздравил Шавката Мирзиёева с наступающим Новым годом
В ходе государственного визита президента Республики Узбекистан в Туркменистан в марте этого года был подписан Договор о стратегическом партнёрстве.

Заметно активизировались контакты и практическое взаимодействие по всем направлениям. Реализуются крупные проекты в сфере торговли, производственной кооперации, энергетики, транспорта, сельского хозяйства и др.

Развивается плодотворное сотрудничество между приграничными регионами. Успешно проведен целый ряд совместных деловых и культурных мероприятий.

Президенты особо подчеркнули важность дальнейшего наращивания узбекско-туркменского многопланового партнёрства, прежде всего реализации новых проектов и программ в торгово-экономической сфере.

Главы Узбекистана и Туркменистана также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной политики и регионального взаимодействия.

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Теги:
Шавкат Мирзиёев, Гурбангулы Бердымухамедов, Туркменистан, Узбекистан, Политика



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