Камилов обсудил с афганскими послами взаимодействие между странами

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился сегодня с послом Исламской Республики Афганистан в Узбекистане Сайедом Шахабуддином Тимури и находящимся в Ташкенте послом ИРА в Великобритании Самиром Джавада

ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства, в состоявшейся беседе обсуждались итоги узбекско-афганских отношений в завершающемся 2017 году.

"Прошедший 4-6 декабря по приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева официальный визит в Узбекистан президента Афганистана Мухаммада Ашрафа Гани и его плодотворные результаты открыли новую страницу в двустороннем сотрудничестве, придали ему многоплановый и продуктивный характер", — говорится в сообщении МИД.

Стороны также обменялись мнениями относительно некоторых направлений дальнейшего взаимодействия между Узбекистаном и Афганистаном в 2018 году.

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