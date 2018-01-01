Что пожелали Узбекистану в Новый год лидеры других стран

На имя президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева поступили искренние поздравления от глав государств и правительств, руководителей международных организаций по случаю Нового, 2018 года

ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. Глава Российской Федерации Владимир Путин в своей поздравительной телеграмме отметил, в частности, достижения прошедшего года.

"Сердечно поздравляю Вас с наступающим Новым годом. Благодаря нашим совместным усилиям уходящий год стал по-настоящему прорывным для отношений между Россией и Узбекистаном. Был подписан ряд важных соглашений, выводящих двустороннее сотрудничество во многих сферах на качественно новый уровень", — цитирует слова российского лидера пресс-служба Мирзиёева.

Путин выразил уверенность, что, опираясь на достигнутые результаты, страны обеспечат дальнейшее развитие российско-узбекского стратегического партнерства и союзничества, будут еще более активно взаимодействовать в целях укрепления мира и стабильности в Центральной Азии.

Президент Туркменистана Гурбангули Бердымухамедов пожелал Шавкату Мирзиёеву крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной энергии и дальнейших успехов в работе.

"Пусть Новый год будет ознаменован для Вас и всего народа Вашей братской страны миром, счастьем и благополучием!", — написал он.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко выразил убежденность в том, что плодотворное взаимодействие Республики Беларусь и Республики Узбекистан будет и впредь поступательно развиваться на благо народов государств, обогащаясь новыми направлениями сотрудничества.

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и его супруга Ким Чжон Сук написали, что символично, что отношения Узбекистана и Кореи укрепились после встречи в уходящем году.

"Желаю, чтобы искренняя дружба между нашими народами еще больше крепла в Новом году, основываясь на взаимном доверии. Выражаю надежду на новые встречи с Вами и желаю Вам крепкого здоровья и счастья", — написал корейский лидер.

Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев от имени народа Казахстана и от себя лично сердечно поздравил узбекского президента с Новым 2018 годом, пожелал крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности, а народу Узбекистана — мира и процветания.

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков отметил, что 2017 год стал значимым в истории отношений двух государств.

"Совместными усилиями была открыта новая страница во взаимоотношениях между Кыргызстаном и Узбекистаном, кыргызско-узбекское сотрудничество было выведено на качественно новый уровень стратегического партнерства", — подчеркнул он.

Отметим, что Шавкат Мирзиёев накануне вечером поздравил жителей страны с Новым годом.

В этот раз лидер республики обратился к согражданам не только в телевизионном обращении, но и через социальные сети, где велась прямая трансляция.

Глава государства поблагодарил народ за проделанную в минувшем году совместную работу и выразил уверенность, что новый год принесет стране новые результаты и прорывы, а символом нового года станет внедрение современных инновационных технологий в жизнь людей.

Говоря о внешней политике, Мирзиёев подчеркнул, что в 2017 году Узбекистан многое сделал для налаживания связей с ведущими странами, но в первую очередь со своими соседями по Центральной Азии.

"Мы и в новом году будем придерживаться избранному курсу во внешней политике. Пользуясь случаем, хочу поздравить и народы других стран Центральной Азии, а также ближайших соседей с наступающим новым годом и пожелать им благополучия и процветания", подчеркнул президент Узбекистана.

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