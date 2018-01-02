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Автодорога

Новое соглашение об автосообщении между РУ и КНР выступило в силу

© Adityamadhav83
Политика
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Документ регулирует перевозки автотранспортом между двумя государствами, а также транзит по их территориям

ТАШКЕНТ, 2 янв — Sputnik. Межправительственное соглашение между Узбекистаном и Китаем о международном автомобильном сообщении вступило в силу с 1 января.

Железная дорога.
© Flickr/ Ed Webster
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Действовавшее до этого соглашение было подписано в декабре 1993 года и предусматривало согласование только двусторонних перевозок. Новое соглашение предполагает согласование компетентными органами двух стран транзитных перевозок.

Напомним, новое соглашение было подписано 12 мая в Пекине в ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в КНР.

Стороны предоставят друг другу право на международные автомобильные перевозки по территории своих государств автотранспортными средствами, зарегистрированными на территории одной из стран по маршрутам, определяемым по взаимному согласованию компетентных органов.

По условиям документа, двусторонние и транзитные перевозки будут осуществляться на основе разрешений, выдаваемых компетентными органами двух стран — Узбекским агентством автомобильного и речного транспорта и Министерством транспорта КНР. Компетентные органы ежегодно будут передавать друг другу согласованное количество бланков разрешений для перевозки грузов.

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Теги:
Китай, Узбекистан, Политика



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