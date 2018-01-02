Транспортный договор с Кыргызстаном вступил в силу

Стороны предоставляют и гарантируют друг другу свободный режим транзита по территориям своих государств, а также будут создавать благоприятные условия для перевозок по маршруту Ташкент — Андижан — Ош — Иркештам — Кашгар

ТАШКЕНТ, 2 янв — Sputnik. Протокол о внесении изменений и дополнений в соглашение о международном автомобильном сообщении между Узбекистаном и Кыргызстаном вступил в силу, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

Протокол был подписан 6 октября в ходе визита в республику Алмазбека Атамбаева, занимавшего тогда пост президента Кыргызстана.

По данным пресс-службы, протокол принят с целью углубления взаимовыгодного сотрудничества в области транспортных коммуникаций путем расширения сферы применения межправительственного соглашения.

"Согласно документу, стороны предоставляют и гарантируют друг другу свободный режим транзита по территориям своих государств, а также будут создавать благоприятные условия для осуществления перевозок по автомобильному маршруту Ташкент — Андижан — Ош — Иркештам — Кашгар", — добавили в МИД Узбекистана.

Sputnik / Михаил Палинчак Президент утвердил два транспортных договора с Кыргызстаном

В начале октября 2017 года девять грузовых автомобилей из Узбекистана, Кыргызстана и Китая провели автопробег по международной автодороге Ташкент — Андижан — Ош — Иркештам — Кашгар. Автопробег является частью прорабатываемого совместного проекта по реконструкции действующей двухполосной магистрали с доведением ее до международных стандартов и расширением до четырех полос.

По данным Министерства внешней торговли Узбекистана, дорога, проходящая через поселок Сары-Таш и перевал Иркештам в Кыргызстане (на высоте трех тысяч метров), является кратчайшим автомобильным путем из Ферганской долины (на востоке Узбекистана) в Китай.



Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.