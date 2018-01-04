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Узбекский пенсионер

Узбекистанцев освободили от выплаты излишне начисленных пенсий

© Помощь пенсионерам Ташкента
Политика
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Согласно указу президента, списание будет действовать только для граждан, достигших возраста 65 лет и более, а также пенсий и пособий, назначенных за период до 2010 года

ТАШКЕНТ, 4 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев распорядился списать суммы остатков излишне выплаченных пенсий и пособий, накопленных до 1 января 2018 года, сообщает корреспондент Sputnik.

При этом списание будет действовать только для граждан, достигших возраста 65 лет и более, а также пенсий и пособий, назначенных за период до 2010 года. Эти меры предусмотрены указом главы государства.

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Кроме того, теперь в стране будет введен новый порядок взыскания излишне выплаченных сумм пенсий. Так, в случае несогласия пенсионера с решением об удержании части пенсии, выявленная задолженность будет взыскиваться в судебном порядке, но не более чем за три года с даты ее выявления.

При этом территориальные подразделения внебюджетного Пенсионного фонда должны будут оказывать гражданам содействие в подготовке исков в суды для подтверждения стажа работы при наличии оснований, предусмотренных законодательством.

Президент также рекомендовал судам рассматривать иски лиц о подтверждении стажа работы в части установления юридического факта работы.

На сегодняшний день население Узбекистана превысило 32,1 миллиона человек, из которых свыше 3 миллионов — пенсионеры. Мужчины выходят на пенсию в 60 лет, а женщины — в 55.

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Теги:
Шавкат Мирзиёев, Пенсии



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