Национальное антидопинговое агентство создано в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 4 янв — Sputnik. Национальное антидопинговое агентство создано при кабинете министров Узбекистана, следует из постановления президента республики Шавката Мирзиёева.
Агентство призвано способствовать эффективному претворению в Узбекистане кодекса и стандартов Всемирного антидопингового агентства (WADA), создание всех условий для подготовки спортсменов Узбекистана к ХХХII летним Олимпийским и ХVI Паралимпийским играм 2020 года в городе Токио.
Агентство займется укреплением и развитием отношений с международными организациями, выполнением программ и проектов Всемирного антидопингового агентства, пропагандой "чистого" спорта.
В национальном антидопинговом агентстве будет 3 отдела и 2 комиссии.
Узбекистан наряду с другими государствами в 2010 году ратифицировал Международную конвенцию по борьбе против допинга в спорте.
В соответствии с постановлением, на Национальное антидопинговое агентство при кабинете министров Республики Узбекистан
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