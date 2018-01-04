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Национальное антидопинговое агентство создано в Узбекистане

© Sputnik/ Валерий Мельников
Политика
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Агентство займется укреплением и развитием отношений с международными организациями, выполнением программ и проектов Всемирного антидопингового агентства, пропагандой "чистого" спорта

ТАШКЕНТ, 4 янв — Sputnik. Национальное антидопинговое агентство создано при кабинете министров Узбекистана, следует из постановления президента республики Шавката Мирзиёева.

Агентство призвано способствовать эффективному претворению в Узбекистане кодекса и стандартов Всемирного антидопингового агентства (WADA), создание всех условий для подготовки спортсменов Узбекистана к ХХХII летним Олимпийским и ХVI Паралимпийским играм 2020 года в городе Токио.

Узбекские спортсмены в Баку
© НОК Узбекистана
С начала 2017 года узбекских спортсменов ни разу не поймали на допинге
На агентство возложена ответственность за внедрение и применение специализированной программы антидопингового администрирования и менеджмента Всемирного антидопингового агентства — ADAMS. С ее помощью планируется создать качественную антидопинговую систему и механизмы по предоставлению точных рекомендаций спортсменам Узбекистана касательно неприменения запрещенных препаратов и употребления препаратов в целях терапевтического использования.

Агентство займется укреплением и развитием отношений с международными организациями, выполнением программ и проектов Всемирного антидопингового агентства, пропагандой "чистого" спорта.

Допинг-контроль
© Sputnik/ Руслан Кривобок
В Узбекистане откроется Национальное антидопинговое агентство
Постановлением также предусмотрено создание Отдела спортивной психологии на базе Национальной антидопинговой службы Республиканского научно-практического центра спортивной медицины при Национальном олимпийском комитете.

В национальном антидопинговом агентстве будет 3 отдела и 2 комиссии.

Узбекистан наряду с другими государствами в 2010 году ратифицировал Международную конвенцию по борьбе против допинга в спорте.

В соответствии с постановлением, на Национальное антидопинговое агентство при кабинете министров Республики Узбекистан

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Теги:
Кабинет Министров Узбекистана, Шавкат Мирзиёев, Допинг



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