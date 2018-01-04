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Кабинет министров Узбекистана

Мирзиёев призвал чиновников кабмина ответственнее подходить к работе

Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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Совещание под председательством главы Узбекистана Шавката Мирзиёева было посвящено анализу деятельности двух новых комплексов в составе кабинета министров, их планам и задачам на 2018 год

ТАШКЕНТ, 4 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев высказал свои замечания по поводу работы представителей исполнительной власти на совещании, посвященном анализу деятельности и определению новых приоритетных задач комплексов кабинета министров, сообщает пресс-служба главы республики.

В совещании приняли участие премьер-министр и его заместители, государственные советники президента, руководители министерств, ведомств и хозяйственных объединений.

Кабинет министров Узбекистана
Пресс-служба президента РТ
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В ноябре 2017 года президент реорганизовал аппарат правительства. В том числе, в составе кабинета министров появился Комплекс по вопросам образования, здравоохранения, экологии, охраны окружающей среды, физической культуры и спорта и Комплекс по вопросам инвестиций, инновационного развития, координации деятельности свободных экономических и малых промышленных зон, туризма.

Совещание под председательством Мирзиёева было посвящено анализу деятельности этих двух комплексов, их планам и задачам на 2018 год.

Президент отметил, что большинство структур не организовывают свою деятельность в соответствии с требованиями времени и допускают пассивность в выполнении принятых решений и программ.

"Люди на местах должны ощутить осуществляемые в нашей стране реформы, происходящие изменения в работе исполнительных органов. Повышать эффективность работы в нижнем звене, жить заботами и чаяниями простых людей должны стать главным критерием всех руководителей и должностных лиц", — сказал Мирзиёев.

Президент напомнил, что определены приоритетные задачи по всестороннему развитию страны, выдвинут ряд законодательных инициатив.

На совещании говорилось из его послания Олий Мажлису следуют важные задачи для комплексов кабмина, министерств и ведомств.

Также на участники совещания обсудили вопросы обеспечения развития различных сфер и отраслей экономики, в том числе реализации жесткой денежно-валютной политики, усиления деятельности свободных экономических и малых промышленных зон, широкого привлечения иностранных инвестиций, создания современных промышленных предприятий, новых рабочих мест, расширения доходной базы местных бюджетов и другие.

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Теги:
Кабинет Министров Узбекистана, Шавкат Мирзиёев, Исполнительная власть, Глава государства



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