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Пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан

В Законодательной палате Олий Мажлиса образован двенадцатый комитет

© Информационная служба Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан
Политика
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Председателем комитета по вопросам охраны здоровья граждан стал член фракции Демократической партии Узбекистана "Миллий тикланиш" Иноят Хажиев

ТАШКЕНТ, 4 янв — Sputnik. В Законодательной палате Олий Мажлиса образован двенадцатый по счету комитет, который посвящен вопросам охраны здоровья граждан, сообщает "Народное слово".

Данный комитет образован исходя из задач, обозначенных в послании президента Узбекистана парламенту. Глава государства раскритиковал услуги, оказываемые населению учреждениями системы здравоохранения и рекомендовал законодательной палате уделить больше внимания решению проблем в этой сфере, образовать соответствующий комитет, организовав работу его членов в основном на местах.

Кабинет министров Узбекистана
Пресс-служба президента Узбекистана
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На первом в нынешнем году заседании нижней палаты 4 января утвердили состав нового комитета, который будет готовить конкретные предложения, чтобы медицина стала ближе к людям. Будет установлен депутатский, парламентский и общественный контроль за исполнением законодательства сферы на местах.

Председателем комитета стал член фракции Демократической партии Узбекистана "Миллий тикланиш" Иноят Хажиев.

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Теги:
Олий Мажлис, Шавкат Мирзиёев, Здравоохранение



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