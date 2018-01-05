Милош Земан: Узбекистан для Чехии - важный экономический партнер

Дипломатические отношение между Узбекистаном и Чехией были установлены 1 января 1993 года

ТАШКЕНТ, 5 янв – Sputnik. Главы Узбекистана и Чехии Шавкат Мирзиеев и Милош Земан поздравили друг другу с 25-летием установления дипломатических отношений, сообщает пресс-служба МИД РУ.

Президент Чехии отметил оживление отношений между двумя странами в последние годы и важность укрепления взаимного сотрудничества.

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"Я также высоко ценю шаги, которые вы предпринимаете в сторону "открытия дверей в Узбекистан", устраняя торговые барьеры и стимулируя экономику. Республика Узбекистан является для нас важным экономическим партнером", — подчеркнул в послании Земан.

Чешский лидер также выразил удовлетворение в связи с тем, что глава Узбекистана принял приглашение посетить его страну.

В свою очередь Мирзиеев отметил твердую приверженность Узбекистана к дальнейшему укреплению и углублению многопланового партнерства с Чехией, готовность к совместной реализации новых программ и проектов практического взаимодействия.

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