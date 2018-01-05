Милош Земан: Узбекистан для Чехии - важный экономический партнер

ТАШКЕНТ, 5 янв – Sputnik. Главы Узбекистана и Чехии Шавкат Мирзиеев и Милош Земан поздравили друг другу с 25-летием установления дипломатических отношений, сообщает пресс-служба МИД РУ.
Президент Чехии отметил оживление отношений между двумя странами в последние годы и важность укрепления взаимного сотрудничества.
Чешский лидер также выразил удовлетворение в связи с тем, что глава Узбекистана принял приглашение посетить его страну.
В свою очередь Мирзиеев отметил твердую приверженность Узбекистана к дальнейшему укреплению и углублению многопланового партнерства с Чехией, готовность к совместной реализации новых программ и проектов практического взаимодействия.
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