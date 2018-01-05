Камилов ознакомил участников встречи с предложениями Узбекистана по реализации инициатив о развитии многопланового сотрудничества центральноазиатских государств

ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов провел переговоры с главами диппредставительств стран ЦА. Об этом передает МИД РУ.

На заседание в Ташкент прибыли посол Кыргызстана Данияр Сыдыков, Таджикистана Содик Имом, Туркменистана — Шири Шириев и временный поверенный в делах Казахстана Мурсал-Наби Туякбаева.

Камилов ознакомил участников встречи с предложениями Узбекистана по реализации инициатив о развитии многопланового сотрудничества центральноазиатских государств. Ранее эти идеи были озвучены Шавкатом Мирзиёевым с трибуны Генассамблеи ООН в сентябре 2017 года в Нью-Йорке.

Также стороны обменялись мнениями и по другим вопросам региональной повестки дня.

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