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Мирзиёев назначил хокима Ташкентской области

Sputnik / Дмитрий Астахов
Политика
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Бывший хоким Шукрулло Бобоев оставил пост в октябре прошлого года из-за завышения показателей по сбору хлопка

ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил на должность хокима Ташкентской области бывшего вице-премьера правительства Гуломжона Ибрагимова, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Чиновник выходит из кабинета
Sputnik / Дмитрий Астахов
Мирзиёев сменил хокима Ташкентской области за хлопковые приписки
При этом Ибрагимов занимал данный пост с конца октября прошлого года с приставкой "исполняющий обязанности". В бытность заместителем премьер-министра он курировал Комплекс по вопросам геологии, топливно-энергетической сферы, химической, нефтехимической и металлургической промышленности.

Интересно, что пост главы столичной области в последнее время стал ареной для постоянных пертурбаций. Чуть более чем за полтора года в области сменилось три хокима. В августе 2016 года свой пост оставил Содик Абдуллаев, его сменил Исламджан Эргашходжаев.

В декабре 2016 года Эргашходжаев был уволен за плохую работу с обращениями граждан, а его преемник Шукрулло Бобоев оставил пост в октябре прошлого года из-за завышения показателей по сбору хлопка.

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Теги:
хоким, Шавкат Мирзиёев, Ташкентская область



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