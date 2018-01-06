Турция включила Мирзиёева в список 10 лидеров, меняющих современный мир

В рейтинг вошли те персоны, которые принимают кардинальные решения и активно влияют на ситуацию на международной арене

ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. Политические обозреватели одного из ведущих в Турции экономических изданий Derin Ekonomi включили президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в первую десятку лидеров в мире, способных оказать существенное влияние на изменение ситуации в своих странах и регионах.

Как отмечают специалисты, Мирзиёев с первых дней избрания руководителем республики проводит реформы, нацеленные на всеобщую либерализацию страны, упорядочивание деятельности правоохранительных органов, обеспечение свободы вероисповедания.

"При новом главе в Узбекистане приняты кардинальные решения, направленные на продвижение страны по пути к свободному рынку, либерализацию внешней торговли и валютной политики, что повысило привлекательность республики для иностранных инвесторов", — цитирует Derin Ekonomi ИА "Жахон".

Отмечается, что один из самых существенных шагов Шавката Мирзиёева на посту президента — курс на коренное улучшение отношений с другими государствами, в первую очередь с сопредельными.

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