19:10 06 Января 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 6°C
Прямой эфир
Поиск
Шавкат Мирзиёев во время выступления перед депутатами Олий Мажлиса

Турция включила Мирзиёева в список 10 лидеров, меняющих современный мир

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
Получить короткую ссылку
39531

В рейтинг вошли те персоны, которые принимают кардинальные решения и активно влияют на ситуацию на международной арене

ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. Политические обозреватели одного из ведущих в Турции экономических изданий Derin Ekonomi включили президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в первую десятку лидеров в мире, способных оказать существенное влияние на изменение ситуации в своих странах и регионах.

Инагурация президента Узбекистана Шавката Мирзиёева
© Пресс-служба президента Республики Узбекистан
Год президента Мирзиёева: лед и пламень, мед и деготь, пепел и алмаз
Как отмечают специалисты, Мирзиёев с первых дней избрания руководителем республики проводит реформы, нацеленные на всеобщую либерализацию страны, упорядочивание деятельности правоохранительных органов, обеспечение свободы вероисповедания.

"При новом главе в Узбекистане приняты кардинальные решения, направленные на продвижение страны по пути к свободному рынку, либерализацию внешней торговли и валютной политики, что повысило привлекательность республики для иностранных инвесторов", — цитирует Derin Ekonomi ИА "Жахон".

Отмечается, что один из самых существенных шагов Шавката Мирзиёева на посту президента — курс на коренное улучшение отношений с другими государствами, в первую очередь с сопредельными.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.

Теги:
Шавкат Мирзиёев, Турция, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Фрукты
    Доброе тепло

    Минсельхоз Армении "одобрил" аномально теплую погоду: это хорошо для зелени и домашнего скота, который обеспечен кормом.

  • Взлет самолета Boeing 737-36Q авиакомпании AirBaltic из аэропорта Рига
    Под угрозой ареста

    Россия может арестовать самолеты airBaltic, если та не выплатит 20 миллионов евро по иску "Инвестбанка".

  • Мужчина держит пульт перед телевизором, архивное фото
    Самые популярные

    Российские СМИ в Литве оказались самыми популярными из иностранных изданий, об этом свидетельствуют результаты исследования Министерства культуры.

  • Железнодорожная станция
    Вагончик тронется

    "Железная дорога Молдовы" может закрыть 14 станций - проект вынесен на публичные обсуждения министерства экономики и инфраструктуры.

  • ID-карта в считывателе ноутбука
    Не оправдал доверия

    Производитель ID-карт проиграл в суде эстонской полиции – договор с ним был расторгнут из-за неудовлетворительного уровня безопасности.

  • Спартак Владикавказ
    Снова на поле

    Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров рассказал, что делают власти для возвращения в республику большого футбола.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

64-летний иорданец Абу Али переоборудовал свой старенький Volkswagen Beetle в мини-отель
Иорданец Абу Али превратил свой старенький Volkswagen Beetle в отель
2200 кубометров льда: в Перми открыли самый большой ледяной городок в России
Самый большой ледяной городок в России: свыше 2 тысяч кубометров льда
Что принесет в нашу жизнь желтая собака
Лает или хвостом виляет: чего ждать в год Собаки

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054