Бывший пресс-секретарь президента получил новую должность

В должности руководителя пресс-службы президента Асаджон Ходжаев проработал недолго — с марта по август 2017 года

ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. Экс-руководитель пресс-службы президента Узбекистана Асаджон Ходжаев назначен первым заместителем руководителя мемориального комплекса имени Ислама Каримова, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

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Асаджон Ходжаев является выпускником Ташкентского института электротехнической связи, в 2001 году окончил Академию государственного строительства при президенте Узбекистана. По специальности — инженер электросвязи, магистр экономики.

В 1995-2001 годах работал в Министерстве связи республики, центральном аппарате Агентства почты и телекоммуникаций, также занимал должности первого заместителя главы государственной акционерной компании "Узбекистон почтаси" и первого заместителя директора Центра развития и внедрения компьютерных и информационных технологий "Узинфоком".

Позже являлся ведущим консультантом аппарата Совета национальной безопасности при президенте, а с 2011 по 2012 год возглавлял Агентство интеллектуальной собственности, в 2012-2017 годах был директором Национальной библиотеки Узбекистана имени Алишера Навои.

В должности руководителя пресс-службы президента Асаджон Ходжаев проработал недолго — с марта по август 2017 года. Женат, имеет четверых детей.

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