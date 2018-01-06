Камилов обсудил сотрудничество с послом Китая

В мае прошлого года Шавкат Мирзиёев совершил государственный визит в Китай, где стороны подписали соглашение по газу и гидроэнергетике

ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял посла Китайской Народной Республики Сунь Лицзе.

"В ходе беседы стороны с удовлетворением отметили динамичный характер всестороннего узбекско-китайского диалога во всех сферах взаимодействия", — сообщает пресс-служба МИД республики.

На встрече подчеркивалось, что визит Шавката Мирзиёева в Китай в мае 2017 года и его переговоры с председателем Си Цзиньпином подняли двусторонние отношения на качественно новый уровень, продемонстрировали высокую степень взаимного доверия между лидерами стран.

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