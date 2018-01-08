Растопить 20-летний лед: Мирзиёев готовится посетить Таджикистан

Узбекский лидер планирует подписать соглашения с руководителем Таджикистана, договориться об открытии железнодорожного сообщения и восстановлении единой энергосистемы

ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что планирует посетить Таджикистан, передает Sputnik Таджикистан.

Узбекский лидер выступил 6 января перед депутатами кенгаша Ташкентской области и объявил, что республика будет налаживать добрососедские отношения с Таджикистаном.

"Так как недоброго соседа в судный день никто не простит", — сказал Мирзиёев депутатам.

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Также глава РУ сообщил о подготовке предстоящего официального визита в Таджикистан. Для этого премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов в ближайшее время посетит Душанбе.

"Мы подпишем много соглашений, откроем железнодорожное сообщение, восстановим единую энергосистему и обсудим много других вопросов", — сказал Мирзиёев.

По его словам, без добрососедских отношений с ближайшими странами невозможно наладить диалог со странами дальнего зарубежья.

Руководитель РУ подчеркнул, что у него есть стремление улучшить отношения с соседями, но, как он выразился, "растопить 20-летний лед не так уж легко".

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