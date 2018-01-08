Растопить 20-летний лед: Мирзиёев готовится посетить Таджикистан

ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что планирует посетить Таджикистан, передает Sputnik Таджикистан.
Узбекский лидер выступил 6 января перед депутатами кенгаша Ташкентской области и объявил, что республика будет налаживать добрососедские отношения с Таджикистаном.
"Так как недоброго соседа в судный день никто не простит", — сказал Мирзиёев депутатам.
"Мы подпишем много соглашений, откроем железнодорожное сообщение, восстановим единую энергосистему и обсудим много других вопросов", — сказал Мирзиёев.
По его словам, без добрососедских отношений с ближайшими странами невозможно наладить диалог со странами дальнего зарубежья.
Руководитель РУ подчеркнул, что у него есть стремление улучшить отношения с соседями, но, как он выразился, "растопить 20-летний лед не так уж легко".
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