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Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов

Абдулла Арипов прилетит в Душанбе 10 января

© Правительство Кыргызской республики
Политика
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Премьер-министр Узбекистана встретится с Эмомали Рахмоном и другими официальными лицами

ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов совершит официальный визит в Душанбе с 10 по 11 января. Об этом передает Sputnik Таджикистан.

Во время поездки Арипов проведет переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и премьер-министром республики Кохиром Расулзодой.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон
© Пресс-служба президента Таджикистана
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Стороны обсудят подготовку рабочего визита главы Узбекистана Шавката Мирзиёева в Душанбе, который ожидается в начале весны.

В числе других важных вопросов: наращивание торгово-экономического сотрудничества между Таджикистаном и Узбекистаном, ускорение демаркации и делимитации спорных участков границы двух государств.

Напомним, Мирзиёев, выступая 6 января перед депутатами кенгаша Ташкентской области, заявил, что его страна будет налаживать добрососедские отношения с Таджикистаном.

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Теги:
Абдулла Арипов, Эмомали Рахмон, Таджикистан, Узбекистан



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