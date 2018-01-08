Абдулла Арипов прилетит в Душанбе 10 января

ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов совершит официальный визит в Душанбе с 10 по 11 января. Об этом передает Sputnik Таджикистан.
Во время поездки Арипов проведет переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и премьер-министром республики Кохиром Расулзодой.
В числе других важных вопросов: наращивание торгово-экономического сотрудничества между Таджикистаном и Узбекистаном, ускорение демаркации и делимитации спорных участков границы двух государств.
Напомним, Мирзиёев, выступая 6 января перед депутатами кенгаша Ташкентской области, заявил, что его страна будет налаживать добрососедские отношения с Таджикистаном.
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