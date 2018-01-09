Камилов принял в Ташкенте делегацию из Афганистана

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. В понедельник, 8 января, министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов принял делегацию Исламской Республики Афганистан во главе с заместителем советника президента по национальной безопасности Атикуллахом Ношером.

Как сообщает пресс-служба МИД Узбекистана, в ходе встречи стороны обсудили вопросы практической реализации инициатив, предложенных президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в сентябре 2017 года в Нью-Йорке и ноябрьской международной конференции в Самарканде.

Отмечается, что во встрече принял участие посол Афганистана Сайед Шахабуддин Темури.

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