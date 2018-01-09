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У центра Uzinfocom новый директор

© Jeshu John
Политика
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (139)
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Улугбек Тагалиев стал первым заместителем и временно исполняющим обязанности директора центра

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Центр развития и внедрения компьютерных и информационных технологий Uzinfocom возглавил Улугбек Тагалиев.

Как сообщает UzNews, он назначен первым заместителем и временно исполняющим обязанности директора Центра.

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Тагалиев Улугбек Абдунабиевич родился в 1967 году в Ташкенте. В 1984-1991 годах учился в Ташкентском электротехническом институте связи по специальности "инженер радиосвязи, радиовещания и телевидения".

В 1995 году окончил аспирантуру Ташкентского электротехнического института связи, кандидат технических наук.

В 2010-м работал генеральным директором OOO "UzDigitalTV".

В последние годы занимал различные должности в ряде ООО.

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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (139)
Теги:
UZINFOCOM, Узбекистан, Отставки и назначения



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