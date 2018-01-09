У центра Uzinfocom новый директор

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Центр развития и внедрения компьютерных и информационных технологий Uzinfocom возглавил Улугбек Тагалиев.
Как сообщает UzNews, он назначен первым заместителем и временно исполняющим обязанности директора Центра.
В 1995 году окончил аспирантуру Ташкентского электротехнического института связи, кандидат технических наук.
В 2010-м работал генеральным директором OOO "UzDigitalTV".
В последние годы занимал различные должности в ряде ООО.
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