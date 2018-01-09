Чиновников оштрафуют на $150 за сокрытие информации от депутатов

Штраф от трех до семи минимальных зарплат заплатят чиновники на местах, если не предоставят вовремя сведения по парламентскому запросу

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Штраф в размере от трех до семи минимальных зарплат (от 65 до 150 долларов) введен в Узбекистане за нарушения при рассмотрении парламентского запроса или запроса депутатов.

Соответствующие поправки в Кодекс об административной ответственности подписал президент страны Шавкат Мирзиёев.

Законодательная (нижняя) палата в начале декабря приняла, а сенат (верхняя палата парламента) Узбекистана в конце декабря одобрил данные поправки, которые вступили в силу с 1 января 2018 года, пишет РИА Новости.

В соответствии с поправками, введена административная ответственность за нарушения "при рассмотрении парламентского запроса, запроса депутата или сенатора в виде штрафа в размере от трех до семи минимальных зарплат".

Под угрозу штрафа попали такие незаконные действия должностных лиц, как оставление запроса без рассмотрения; нарушение без уважительных причин сроков рассмотрения запроса; умышленное представление по запросу недостоверных сведений. В соответствии с законодательством, срок рассмотрения запросов — десять дней, если не установлен иной срок.

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