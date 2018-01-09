Новый закон: административные процедуры станут прозрачными

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Президент Узбекистана подписал закон о регулировании административных процедур. Согласно закону, административные процедуры должны быть полностью разъяснены участникам.
"Административные процедуры должны быть открытыми, прозрачными и понятными для заинтересованных лиц", — говорится в документе.
Если в ходе производства возникают противоречия законодательства, то они трактуются в пользу заинтересованных лиц.
Если иное не предусмотрено законодательством, административный орган рассматривает дело и принимает административный акт в возможно короткие сроки, но не позднее тридцати рабочих дней со дня регистрации заявления.
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