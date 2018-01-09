Абдулла Арипов обсудит торговые отношения с соседями в Душанбе

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Делегация Узбекистана во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым примет участие в работе заседаний узбекско-таджикской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Стороны также рассмотрят вопросы по делимитации и демаркации государственной границы, передает пресс-служба МИД Узбекистана.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на минувшей неделе заявил, что в ближайшее время посетит Таджикистан, чтобы "растопить двадцатилетний лед". По его словам, планируется подписать соглашения по открытию железнодорожного сообщения и поставкам электроэнергии. Визит Арипова рассматривается Мирзиёевым как подготовка к его визиту.

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