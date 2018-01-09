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Президенты Узбекистана и Туркменистана - Шавкат Мирзиёев и Гурбангулы Бердымухамедов

По-братски: Бердымухамедов поздравил Мирзиёева с юбилеем дипотношений

© Государственное информационное агентство Туркменистана
Политика
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Глава Туркменистана выразил уверенность, что туркмено-узбекские отношения будут и впредь неуклонно развиваться во благо братских народов

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил Шавкату Мирзиёеву поздравительную телеграмму по случаю юбилейной годовщины установления дипломатических отношений между республиками. Об этом говорится на Правительственном портале Республики Узбекистан.

Шавкат Мирзиёев и Гурбангулы Бердымухамедов
© Фото: официальный сайт президента РУз
Глава Туркменистана пожелал узбекистанцам благополучия и прогресса
"От имени народа и правительства Туркменистана, а также от себя лично имею честь направить Вам и всему братскому народу Вашей страны сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений между Туркменистаном и Республикой Узбекистан", — указывается в телеграмме.

Президент Туркменистана особо подчеркнул, что отношения между республиками, основанные на принципах добрососедства, дружбы и взаимопонимания, приобретают сегодня все более динамичный и поступательный характер, их отличают взаимное доверие, равноправие, открытость.

Туркменский лидер отметил, что намерен и далее укреплять прошедшие испытание временем политические, экономические, духовно-культурные связи между странами, а также выразил уверенность, что туркмено-узбекские отношения будут и впредь неуклонно развиваться во благо братских народов.

"В заключение, мой дорогой брат, позвольте поблагодарить Вас за большое личное внимание, которое Вы уделяете туркмено-узбекскому партнерству, и от всей души пожелать Вам крепкого здоровья и новых успехов в Вашей ответственной государственной деятельности во имя прогресса и процветания братского народа Республики Узбекистан", — резюмировал Бердымухамедов.

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Теги:
Гурбангулы Бердымухамедов, Шавкат Мирзиёев, Туркменистан, Узбекистан, Политика



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