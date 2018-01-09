По-братски: Бердымухамедов поздравил Мирзиёева с юбилеем дипотношений

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил Шавкату Мирзиёеву поздравительную телеграмму по случаю юбилейной годовщины установления дипломатических отношений между республиками. Об этом говорится на Правительственном портале Республики Узбекистан.
Президент Туркменистана особо подчеркнул, что отношения между республиками, основанные на принципах добрососедства, дружбы и взаимопонимания, приобретают сегодня все более динамичный и поступательный характер, их отличают взаимное доверие, равноправие, открытость.
Туркменский лидер отметил, что намерен и далее укреплять прошедшие испытание временем политические, экономические, духовно-культурные связи между странами, а также выразил уверенность, что туркмено-узбекские отношения будут и впредь неуклонно развиваться во благо братских народов.
"В заключение, мой дорогой брат, позвольте поблагодарить Вас за большое личное внимание, которое Вы уделяете туркмено-узбекскому партнерству, и от всей души пожелать Вам крепкого здоровья и новых успехов в Вашей ответственной государственной деятельности во имя прогресса и процветания братского народа Республики Узбекистан", — резюмировал Бердымухамедов.
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