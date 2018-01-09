Советником правительства Узбекистана может стать китайский экономист

В 2008 году Джастин Ифу Линь был назначен главным экономистом и вице-президентом Всемирного банка

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Один из самых авторитетных китайских экономистов Джастин Ифу Линь может стать советником правительства Узбекистана.

Опрос Нужны ли Узбекистану управленцы — граждане других стран? Да, квалифицированные иностранные кадры пойдут на пользу стране 36.8% (138)

У нас есть свои специалисты, которые вполне могут справиться 17.1% (64)

Такая практика полезна, но в исключительных случаях 17.6% (66)

Не важно, какое гражданство у руководителя, лишь бы был эффект 28.5% (107) Проголосовали: 375 Все опросы Да, квалифицированные иностранные кадры пойдут на пользу стране

У нас есть свои специалисты, которые вполне могут справиться

Такая практика полезна, но в исключительных случаях

Не важно, какое гражданство у руководителя, лишь бы был эффект Результаты Все опросы

Решение об этом будет принято в ближайшее время, сообщает UzNews.uz со ссылкой на собственный источник в правительстве.

Указывается, что зарубежный специалист привлекается для курирования вопросов экономического развития.

Джастин Ифу Линь родился в 1952 году, окончил Национальный университет Чжэнчжи (Тайбэй). Он магистр Пекинского университета, а также доктор философии Чикагского университета.

В разные годы Джастин Ифу Линь работал на руководящих правительственных должностях в КНР.

В 2008 году был назначен главным экономистом и вице-президентом Всемирного банка.

Отметим, что это не первый иностранный гражданин, которого Узбекистан планирует нанять на госслужбу. Так, в ноябре прошлого года заместителем генерального директора Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг при Госкомконкуренции Узбекистана был назначен гражданин Кореи ДжунгСонг Чои (JungSeong Choi).

Позже президент Корейского института развития персонала Ким Ён Се стал почетным советником Министерства занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан.

Согласно опросу, проведенному Sputnik Узбекистан, граждане не против того, чтобы руководящие должности в республике занимали иностранцы. Большинство респондентов высказались в поддержку квалифицированных иностранных кадров, которые пойдут на пользу стране.

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