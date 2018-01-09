Советником правительства Узбекистана может стать китайский экономист

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Один из самых авторитетных китайских экономистов Джастин Ифу Линь может стать советником правительства Узбекистана.
Опрос
- Да, квалифицированные иностранные кадры пойдут на пользу стране36.8% (138)
- У нас есть свои специалисты, которые вполне могут справиться17.1% (64)
- Такая практика полезна, но в исключительных случаях17.6% (66)
- Не важно, какое гражданство у руководителя, лишь бы был эффект28.5% (107)
Указывается, что зарубежный специалист привлекается для курирования вопросов экономического развития.
Джастин Ифу Линь родился в 1952 году, окончил Национальный университет Чжэнчжи (Тайбэй). Он магистр Пекинского университета, а также доктор философии Чикагского университета.
В разные годы Джастин Ифу Линь работал на руководящих правительственных должностях в КНР.
В 2008 году был назначен главным экономистом и вице-президентом Всемирного банка.
Позже президент Корейского института развития персонала Ким Ён Се стал почетным советником Министерства занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан.
Согласно опросу, проведенному Sputnik Узбекистан, граждане не против того, чтобы руководящие должности в республике занимали иностранцы. Большинство респондентов высказались в поддержку квалифицированных иностранных кадров, которые пойдут на пользу стране.
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