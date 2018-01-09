Мирзиёев призвал предпринимателей возвращать деньги из-за рубежа

Президент Узбекистана пообещал освободить от проверок бизнесменов, которые будут инвестировать в республику свои средства, находившиеся за рубежом

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на внеочередной сессии Кенгаша народных депутатов Ташкентской области призвал предпринимателей инвестировать средства, находящиеся за рубежом, в экономику страны, сообщила пресс-служба главы республики.

"Сейчас деньги некоторых предпринимателей находятся за рубежом. В связи с этим я хочу громко заявить, чтобы все услышали, что теперь ни одного человека, который держит свои денежные средства в Узбекистане, не позволю проверять… Привозите свои деньги, стройте заводы, открывайте кластеры, компании, зарабатывайте миллионы долларов. Те времена уже прошли, все осталось в прошлом, давайте обеспечивать народ работой", — заявил Мирзиёев.

Видеозапись выступления президента Узбекистана опубликована на его официальной странице в Facebook.

В выступлении на сессии кенгаша глава Узбекистана также высказался об экономическом состоянии Ташкентской области, Центральной городской больнице Янгиюля, руководителях на местах.

Напомним, ранее в послании парламенту президент предложил на два года освободить бизнес от проверок финансово-хозяйственной деятельности.

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