СМИ: США хочет сдержать Россию новой ядерной боеголовкой

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Американские власти намерены ослабить ограничения на использование ядерного оружия и разработать новую ядерную боеголовку с зарядом малой мощности, передает РИА Новости со ссылкой на бывшего старшего директора Совета национальной безопасности по контролю над вооружениями и нераспространению Джона Вулфстала.
Новая ядерная политика США, отметил Вулфстал, является более воинственной в сравнении с ядерной политикой, которая была характерна администрации предыдущего президента Барака Обамы.
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