Глава Южной Кореи заявил, что готов встретиться с лидером КНДР

Встречи лидеров двух корейских государств проходили дважды — в Пхеньяне в 2000 и 2007 годах при бывшем лидере Северной Кореи Ким Чен Ире — отце нынешнего руководителя страны

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, но "лишь при определенных условиях", передает агентство Ренхап.

По информации агентства, соответствующие заявление было сделано в среду в ходе ежегодной пресс-конференции южнокорейского лидера.

Летом прошлого года во время выступления в Берлине Мун Чжэ Ин сообщил, что контакт с северокорейским лидером Ким Чен Ыном необходим и встреча на высшем уровне состоится, если она послужит снятию напряженности и конфронтации.

Встречи лидеров двух корейских государств проходили дважды — в Пхеньяне в 2000 и 2007 годах при бывшем лидере Северной Кореи Ким Чен Ире — отце нынешнего руководителя страны. Встреча в 2007 году на данный момент остается последней.

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