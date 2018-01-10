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Проект Госпрограммы на 2018 год опубликован для обсуждения

Sputnik / Дмитрий Виноградов
Политика
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Принять участие в обсуждении программы на 2018 год до 15 января могут все желающие, доработанный проект будет подготовлен к 20 января

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Проект Государственной программы на 2018 год опубликован для общественного обсуждения.

В 237 пунктах проекта Госпрограммы нашли отражение цели, озвученные в послании президента Узбекистана Шавката Мирзиёева Олий Мажлису 22 декабря 2017 года, а также задачи, обозначенные в Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Узбекистана в 2017-2021 годах.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
Прес-служба президента РУз
Президент объявил название 2018 года

Принять участие в обсуждении программы на 2018 год могут все желающие до 15 января, доработанный проект будет подготовлен к 20 января.

Напомним, 2018 год объявлен в Узбекистане Годом поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий.

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Теги:
Олий Мажлис, Политика



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