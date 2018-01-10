Виртуальную приемную Мирзиёева обновят

В обновленной версии узбекистанцы смогут получить онлайн-консультацию по интересующим вопросам

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Виртуальная приемная Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева будет преобразована до 30 июня этого года, следует из проекта Государственной программы 2018 года.

В обновленной версии узбекистанцы смогут получить онлайн-консультацию по интересующим вопросам.

Проект Государственной программы на 2018 год опубликован для общественного обсуждения, в котором все желающие могут поучаствовать до 15 января. Доработанный проект будет подготовлен к 20 января.

Напомним, 2018 год объявлен в Узбекистане Годом поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий.

Шавкат Мирзиёев открыл виртуальную приемную в сентябре 2016 года, находясь еще в статусе исполняющего обязанности президента Узбекистана. Граждане страны могут оставить свои заявления, жалобы и предложения через специальную форму.

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