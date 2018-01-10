В Узбекистане могут сократить количество тестов при поступлении в вузы

Сейчас по каждому из трех предметов приходится отвечать на 36 вопросов

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. В Узбекистане рассматривают возможность сокращения общего количества тестовых вопросов, которые сдают абитуриенты в ходе поступления в вузы, сообщает корреспондент Sputnik.

На сегодняшний день в стране сложилась практика, когда абитуриенты сдают тестовые экзамены по трем предметам. По каждому их них приходится отвечать на 36 вопросов, или всего на 108. При этом часть специалистов и многие родители заявляют, что это слишком большой объем для поступающих.

"Сейчас подготовлены предложения по сокращению количества вопросов. Но пока рано говорить о том, будут ли они приняты. Мы предварительно изучили международную практику. Сегодня в мире используют от 25 до 40 вопросов. Если решение и будет принято, то уменьшение никак не повлияет на качество самих испытаний, к содержанию оставшихся вопросов будут подходить строже", — отметил источник в Государственном центре тестирования.

Что касается числа ответов в каждом из вопросов, то пока, по словам собеседника, их не планируется менять, то есть останется четыре варианта, как и ранее.

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В этом году впервые в истории страны тестовые испытания будут проводиться с 1 по 15 августа, а результаты экзаменов — публиковаться на следующий день после их проведения на официальном веб-сайте Государственного центра тестирования.

При проверке абитуриентов перед тестами будут использоваться специальные средства идентификации личности, оборудование видеофиксации, металлодетекторы и мониторы.

В последние годы в стране отмечается ежегодный прирост числа абитуриентов на 10%. В частности, в 2016 году поступали 663 тысячи человек, в 2017 году — более 729 тысяч абитуриентов. В 2018 году ожидается, что документы для поступления в высшие образовательные учреждения сдадут свыше 810 тысяч абитуриентов.

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