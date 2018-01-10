Президент осмотрел производство цифровых радиостанций

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с цифровыми радиостанциями, производство которых началось в республике, сообщает пресс-служба.

Выпуск современной продукции освоил завод "Узэлектроаппарат".

"В результате реализации данного проекта совместно с китайской компанией Hytera налажен выпуск восьми видов аппаратов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что подобная техника производится в Узбекистане впервые. Цифровые рации должны сыграть важную роль в замещении импорта аналогичной продукции и обеспечении информационной безопасности.

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